14日午前、静岡市駿河区の交差点で軽バンが横断歩道を渡っていた女性をはねる事故がありました。事故があったのは静岡市駿河区下川原の信号のある交差点で、警察によりますときょう午前9時半ごろ、西に進んでいた軽バンが右折する際、横断歩道を渡っていた女性をはねたということです。女性（78）は頭を強く打ち意識不明の重体で病院に搬送されました。警察は車を運転していた静岡市駿河区下川原の無職の男67歳を過失運転致傷の疑