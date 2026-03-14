◇プロ野球 オープン戦 巨人-日本ハム（14日、東京ドーム）東京ドームで迎えた、背番号「7」のラストゲーム。昨季限りで現役を引退した長野久義“選手”が8回、ファンの前に姿を現しヒットを放ちました。この日の引退試合のために、支配下選手登録された長野選手。待ってましたと言わんばかりの大声援と拍手、そして専用の応援歌で迎えられると、巨人ベンチさらに日本ハムベンチ総立ちの中で最後のバッターボックスへ立ちます。日