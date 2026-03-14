ガールズグループ・ME:Iが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【写真】カワイイ！ハッピーオーラあふれるステージを披露したME:IME:Iのステージは、デビュー曲「Click」で開幕。一糸乱れぬパフォーマンスで、会場の熱量を一気に引き上げた。MIUは「ME:Iが、TGCのステージに出演するのは、3回連続ということでうれしいです」と