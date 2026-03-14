日本サッカー協会（JFA）は14日、U−21日本代表が3月末に予定していたトルコ遠征を中止すると発表した。中東情勢の緊迫化が理由としている。大岩剛監督率いるU―21日本代表は、トルコにて27日にU−21アルバニア代表、30日に同セルビア代表と対戦予定だったが、「中東情勢の緊迫化を受け、遠征を中止することとしました」とした。なお、代替活動については調整中で、決定次第発表するという。