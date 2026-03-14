＜大相撲三月場所＞◇七日目◇14日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】17歳力士の“強烈な立ち合い”17歳の若手力士が見せた猛烈な立ち合いに、対戦したベテラン力士の額から流血するアクシデントが発生。画面に映し出されたその姿に、視聴者からは「うらら怪我してる？」「うわっ、額が」と驚きと心配の声が寄せられる一幕があった。序ノ口十九枚目・旭漣眞（大島）が、序ノ口十四枚目・森麗（大嶽）を押し出しで下した一番で