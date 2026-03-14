◇オープン戦中日4―4楽天（2026年3月14日バンテリンD）2番手で登板した中日・根尾昂投手が見事にピンチを切り抜けた。1―4の4回1死二、三塁で先発・松葉のあとを受けてマウンドへ。太田を内角への力のある直球で三ゴロに抑えると、続く佐藤はカーブで遊ゴロ。2/3回を無安打無失点。本拠地のファンから大歓声を浴びてマウンドを降りた根尾は「投げるたびに感覚は良くなっている。結果を残し続けることが大事」とうなず