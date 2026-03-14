ＷＢＣ日本代表、侍ジャパンは日本時間１５日午前１０時から米マイアミ（ローンデポ・パーク）で準々決勝ベネズエラ戦を迎える。マイアミの立地から、スタンドにベネズエラの大応援団が駆けつけ、日本がかなりのアウェー状態になるとの予想も出ている。中南米の応援が激しいとの指摘がある中、ＷＢＣの公式インスタグラムは１４日、同日に韓国に大勝したドミニカの応援団が、球場内で太鼓を打ち鳴らして踊りカーニバル状態に