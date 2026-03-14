オリオンツアーは、「期間限定！JALタイムセール」を3月12日から4月6日まで開催する。4月1日から6月30日出発分までの、全出発地・全方面へのJAL利用ツアー全商品が対象となる。さらに1人1,000円割引クーポンも利用できる。東京/羽田発の一例では、札幌2日間（クインテッサホテル札幌、2名1室利用）が17,600円から、大阪2日間（ホテル新大阪、2名1室利用）が21,400円から、福岡2日間（ホテルグランビュー福岡空港、2名1室利用）が25