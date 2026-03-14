品川から越後湯沢でも東京駅起算JR山手線の新宿駅では、駅名標の右上端に「山」「区」と表記されています。「山」はなんとなく山手線のことだと推測できますが、JR中央線のホームにある駅名標にも、同様の表記が見られます。 【「神」「浜」って書いてある】これが「特定都区市内」です（画像）「山」は山手線を指すことに違いありませんが、正確には「山手線内」であることを意味します。そのため、山手線の駅でなくても、同線