ガールズグループ・IS:SUEのYUUKIが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【全身ショット】圧巻スタイルでストリートコーデを着こなすYUUKIYUUKIは、仲里依紗がブランドディレクターを務める「RE.」のステージに登場。YUUKIは、長い“御御足”でラフなかわいい衣装を着こなし、圧倒的な美スタイルとオーラを放ってランウェイ。ステ