お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（47）が14日までに公式YouTubeチャンネルを更新し、あの超売れっ子芸人のお年玉事情を明かす場面があった。「芸人のお年玉事情」というテーマになると、塙は「サンドウィッチマンさんはみんなに1万円配るんだよ」と全ての人に一律で渡すといい、驚かせる。毎年お互いの子供にお年玉を渡し合っているというが「うちは3人いるから、伊達さんからは3万円いただくわけで。向こうは子供1人で、俺は2