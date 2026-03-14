混合10キロリレーで8位となった、（左から）岩本啓吾、岩本美歌、阿部友里香、源貴晴の日本チーム＝テーゼロ（共同）ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック第9日（14日）アルペンスキー女子回転が行われ、座位の村岡桃佳（トヨタ自動車）は1回目を終えて7位につけた。立位の本堂杏実（コーセー）は13位で2回目に臨む。ノルディックスキー距離はリレー2種目があり、日本は新田佳浩（日立ソリューションズ）森宏明（朝日新聞社）