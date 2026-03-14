「オープン戦、巨人１−８日本ハム」（１４日、東京ドーム）昨年現役引退をした長野久義編成本部参与が、引退試合に臨んだ。八回に代打で登場すると大歓声に包み込まれた。主役の登場を今か、今かと待ちわびたスタンドはネクストに出てきただけで拍手喝采。４万１９４７人が背中を押した。カウント１−１から３球ファールで粘り、最後は１４９キロを中前にしぶとく運ぶ。最後の「Ｈ」ランプをともすと、日本ハムファンからも