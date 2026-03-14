【モデルプレス＝2026/03/14】モデルで女優の香音が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】芸能一家の美人娘、ミニスカで美脚際立つ◆香音、美脚際立つミニスカ姿ドット柄のピンクシャツに、美しい脚が際立つレースがレイヤードされたミニスカートを合わせた香音。トップではあざといポーズを披露し、会場を魅了した。◆「マイナビ