【モデルプレス＝2026/03/14】女優の仲里依紗と妹でモデルのれいちゃんが2026年3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】仲里依紗、美人妹とランウェイ◆仲里依紗＆れいちゃん、個性炸裂ステージで観客の視線独占仲里依紗が家族で運営するアパレルブランド・RE.（アールイードット）が、2025年に5周年を迎えた。同ブランド初のフ