自ら“現代劇の女方”を標榜し、活躍する俳優の篠井英介さん。その篠井さんが中学生のときに出合い、憧れ続けてきた役が『欲望という名の電車』のヒロイン、ブランチ。19年の時を経て、自身の原点であり目標でもある役に再び挑むアメリカ演劇の不朽の名作といわれるこの作品は、上流階級出身で没落しながらも上品ぶった振る舞いを続ける主人公・ブランチが、貧しく粗野な暮らしをする妹夫婦の元に身を寄せ、妹の夫・スタンリーと対