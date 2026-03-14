NARSから、人気のライトリフレクティングシリーズに待望のスティックタイプが仲間入り。「ライトリフレクティングルミナイジングスティック」は、光を纏ったような輝きを肌に与えるハイライター。なめらかなテクスチュアが肌にすっとなじみ、頬や目もと、口もとにみずみずしいツヤ感をプラスします。軽やかな使い心地と洗練された輝きで、メイクをより美しく演出。2026年4月24日（金）より全5色で新発売されます♡