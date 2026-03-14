5人組グループ・CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【写真】圧巻パフォーマンスを見せたCORTISスクリーンに「CORTIS」と表示されると、客席から大歓声が送られたCORTIS。「TGC！What's up？Let'sGO！」と勢いづけると、SNSでのダンスチャレンジでも話題となった楽曲で