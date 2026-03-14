◇オープン戦DeNA5―2ソフトバンク（2026年3月14日横浜）DeNAのビシエドが豪快なアーチで本拠地のスタンドを沸かせた。2―2の7回2死一塁で代打で登場。オスナの151キロの直球を捉え、左翼に決勝2ランを運んだ。これがオープン戦2号。16打数7安打の打率・438と好調をキープしている助っ人は「うまくタイミングが取れて、強いスイングができた」と胸を張った。