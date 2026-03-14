大分市佐賀関で、恒例の「関あじ関さばまつり」が開かれました。ことしは大規模火災からの復興への願いや住民たちの感謝の思いが込められたものとなりました。大分市佐賀関で毎年開かれている「関あじ関さばまつり」。新鮮な関あじや関さばが味わえる刺し身定食が限定販売されるなど、「佐賀関の味」を求める多くの人でにぎわいました。ことしはイベントの実行委員会が火災の被災者およそ100人を招待し、食事をふるまったというこ