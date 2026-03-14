普段、あまり意識することのない言葉の「重なり」に注目して、脳をリフレッシュさせる時間を過ごしてみませんか？今回は、歴史的な響きを持つ表現から本能的な反応まで、ユニークな顔ぶれをそろえました。3つのキーワードすべてを正しく成立させる2文字の音が何か、記憶を頼りに特定してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□れ□□のく□□ぼりさんヒント：自