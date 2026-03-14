老後破産をしないためには、趣味とどのように付き合うのがよいのでしょうか？ 元銀行員の筆者と共に考えてみましょう。 自分の趣味にいくらかかるのか調べてみよう老後は収入が限られるため、趣味を楽しむ場合にもある程度の制限を設ける必要があります。その大きなポイントになるのがお金です。とはいえ、好きなことや趣味をあきらめる必要はありません。大切なのは、趣味にどれくらいお金がかかるのかを知ることです。まずは自分