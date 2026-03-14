この春は狙い目！今っぽくて快適「ローファースニーカー」コーデ3選この春、きちんと感のある“ローファー”のルックスと、はき心地のいい“スニーカー”の機能を掛け合わせた「ローファースニーカー」が注目を集めています。コーディネートと合わせてご紹介します。1. ビットつきのスマートなデザインは品よく仕上がる写真はピンクのニットにミドル丈のトレンチコートを羽織った、春らしいカジュアルなデニムのコーディネートです