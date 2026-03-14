櫻いいよの『ぼくらは勝手に回遊する』（双葉社）が3月11日（水）に発売された。 【画像】「しかるねこ」と黒猫・ノエルの特製コラボしおり 「高校生になったら、彼氏を作ります」と宣言したものの、なかなか恋が成就しない波瑠。放課後、ファミレスで漫画原稿を拾ったことをきっかけに、泣き虫な天才絵師・啓介と、万能原作者・倫のふたりに出会う。なぜか勝手に告白したと勘違いされ、勝手に漫画制作を手伝わされるハメに!