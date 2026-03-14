一田憲子による『褒められなくても、生きられるようになりましょう』（主婦の友社）が3月18日（水）に発売される。 【画像】「褒められたい」という思いを開放するヒントになるエッセイ エッセイストの一田憲子による新刊『褒められなくても、生きられるようになりましょう』は、「人に認められたい」「褒められたい」という思いに縛られてきた著者自身の体験をもとに、他人の評価に振り回されずに生きるための視点を綴った