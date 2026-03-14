お笑いコンビ「笑い飯」の哲夫による最新長編小説『頭を木魚に』（主婦の友社）が5月13日（水）に発売される。 【画像】【文芸書ランキング】ヨルシカ n-bunaの書簡型小説に注目なぜ今「仕掛け」を持つ文芸書が熱いのか なぜ、こんなにも生きづらいのかー。お笑い界屈指の知性派として知られ仏教マニアでもある哲夫が、現代人が抱える自己嫌悪と違和感の正体に迫る。独自の哲学と鋭いユーモアを注ぎ込み「私た