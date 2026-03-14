櫻坂46・大園玲が表紙を務める『EX大衆』4月号（双葉社）が3月16日（月）に発売される。 【画像】櫻坂46・大園玲の美しさを切り取ったグラビア 3月11日に14thシングル『The growing up train』を発売し、4月11日～12日には国立競技場（MUFGスタジアム）での『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を控える櫻坂46。二期生としてグループを引っ張る大園玲が、『EX大衆』4月号の表紙＆巻頭に登場。 今回は、「大園玲」と