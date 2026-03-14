韓国女子代表は現地３月14日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝でウズベキスタン女子代表と対戦。６−０で完勝し、準決勝進出を決めた。試合後のフラッシュインタビューで、開始９分にゴールラッシュの口火を切る先制点を挙げたソン・ファヨンが心境を語った。先発メンバーへの抜擢について、28歳のFWは「私たちは常に準備をしていたため、予想していなかった投入にも準備は万全でした。そして早い