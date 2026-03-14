４強進出は果たせなかった。ウズベキスタン女子代表は現地３月14日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝で韓国女子代表と対戦。前半に２失点、後半に４失点し、０−６の完敗を喫した。試合後のフラッシュインタビューに、DFホリダ・ダダボエワが対応。「韓国戦が厳しい試合になることは事前に分かっていました。そのための準備もしてきました」と明かす。だが、結果に結びつけることはできなかった