防衛省が2026年3月31日に、長距離ミサイルを陸上自衛隊・富士駐屯地に配備することを受け、静岡県小山町では3月14日、ミサイル配備に反対するデモ活動が行われました。 【動画】2026年3月末に陸上自衛隊富士駐屯地に配備予定 長距離ミサイル「島しょ防衛高速滑空弾」 配備反対のデモ活動＝静岡・小山町 ＜参加者＞ 「富士にミサイル絶対いらない」 「富士にミサイルやめて！の会」が主催したデモ活動には県内外から約120人が