俳優の宮世琉弥が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【全身ショット】カッコイイ！遊び心全開ステージを披露した宮世琉弥宮世は、2020年に放送されたドラマ『恋する母たち』で親子役として共演した仲里依紗がブランドディレクターを務める「RE.」のステージに登場。ボーダーにボーダーを合わせる難しいコーデを着こなした。客