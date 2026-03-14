◇オープン戦ヤクルト０―４オリックス（2026年3月14日神宮）昨季限りで現役引退したヤクルト川端慎吾2軍打撃コーチ（38）が引退試合に出場。試合後には引退セレモニーが行われた。通算1100安打の元首位打者も最後の試合は4打席ノーヒット。最後はセンター方向へのいい当たりだったが、投ゴロに終わった。川端コーチは「惜しかったですね（笑）。まぁ、でも、十分です。いい形で終わることができたんで」と悔いは残さ