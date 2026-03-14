【ハヤテ―横浜ＤｅＮＡ】２点適時二塁打を含む３安打をマークした横浜ＤｅＮＡ・森＝ちゅ〜るスタジアム清水プロ野球のファーム・リーグの開幕戦は１４日、ちゅ〜るスタジアム清水などで７試合が行われ、横浜ＤｅＮＡはハヤテに７─０で快勝した。「９番・中堅」で先発出場した７年目の森敬斗（２４）は地元静岡のファンの声援を背に、２点適時二塁打を含む３安打で猛アピールした。全て中堅から逆方向への安打をマークした背