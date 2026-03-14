◆オープン戦巨人―日本ハム（１４日・東京ドーム）昨季限りで巨人で現役引退した長野久義氏（４１）＝現巨人編成本部参与＝が１４日、引退試合となる日本ハムとのオープン戦（東京Ｄ）に代打で途中出場し、中前安打を放った。１―８の８回。２死走者なしで４番・キャベッジの代打で打席に立った。日本ハムの柳川・６球目の直球を捉え中前安打。大歓声に包まれ、ベンチでナインは総立ちで大喜び。長野は笑顔を見せた。長野