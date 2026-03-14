◆オープン戦ヤクルト０―４オリックス（１４日・神宮）最後に粋なサプライズが待っていた。昨秋限りで現役引退したヤクルト・川端慎吾２軍打撃コーチ（３８）の引退試合。「２番・ＤＨ」で先発出場したが、９回２死から遊撃の守備に就いた。ショートを守るのは２０１３年７月１２日の広島戦（神宮）以来、４６２８日ぶりだった。すると来田の飛球がまさかの頭上に−。白球は見事に、川端のグラブへと収まった。「ここから