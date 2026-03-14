日本サッカー協会は１４日、米国とイスラエルのイラン攻撃による中東情勢の悪化を受け、２０２８年ロサンゼルス五輪を目指すＵ―２１（２１歳以下）日本代表のトルコ遠征を中止すると発表した。トルコのアンタルヤで２７日にＵ―２１アルバニア代表、３０日にＵ―２１セルビア代表と国際親善試合を行う予定だった。トルコ遠征に代わる活動は調整中という。イランと国境が隣接するトルコは、中東情勢による影響が懸念されている