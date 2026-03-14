◆オープン戦巨人―日本ハム（１４日・東京ドーム）巨人の今季本拠地初戦となったこの日、入場者数は４万１９４７人と発表された。昨年限りで現役引退し、編成本部参与としてフロント入りした長野久義氏の引退試合として行われた一戦。オープン戦では異例の４万人超の大観衆となった。試合前にシートノックで背番号７の長野氏が右翼の守備位置につくと、場内は大歓声に包まれた。