女優の吉川愛の“激変”ショットに注目が集まっている。吉川は１４日に自身のインスタグラムを更新し、「ＰＩＮＫ」とだけつづり、絵文字をたくさん添えて投稿。透明感のあるピンク色のストレートロングヘアにティアラを合わせ、淡いピンク色のドレスに身を包んだ“ファンタジーコーデ”にファンは魅了されている。この投稿には「〓ピンク吉川〓のお姫様感えぐすぎます」「ピンク吉川さんも魅力的、、」「ピンクの愛ちゃん