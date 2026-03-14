きょう愛知県豊橋市の海岸沿いの山林で火事があり、現在も消火活動が続いています。 きょう午後3時45分ごろ、愛知県豊橋市の高塚海岸沿いの山林で「山が燃えている。黒煙と茶色い煙が100メートルほど上がっている」と通りかかった人から119番通報がありました。消防車など10台が出動し現在も消火活動が続けられていますが、夜間で活動は難航し、現在７ヘクタールほどが燃えているということです。今のところ、けがを