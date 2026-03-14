◆オープン戦巨人―日本ハム（１４日・東京ドーム）巨人の新外国人スペンサー・ハワード投手（２９）＝前楽天＝が移籍後初先発し、予定の３回を３奪三振２失点（自責１）。３本のヒットを許したが、与四球はゼロ、２回から丁寧に立て直し「どんな時でも点は取られたくないけど、しっかりゾーンに投げて実戦感覚を確かめるという狙いからしたら、したかったことはできた」と約２週間半ぶりの実戦で４８球にまとめた。唯一の失