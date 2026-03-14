◇オープン戦巨人―日本ハム（2026年3月14日東京ドーム）希代のバットマンが東京ドームで最後の勇姿を見せた。オープン戦、巨人―日本ハムが14日、昨季限りで引退した長野久義氏（41、編成本部参与）の引退試合として行われ、1日限定で“現役復帰”し、鮮やかな一打を放った。1―8の8回2走者なしでキャベッジの代打で登場。背番号7がベンチから出ると、満員の球場全体から温かい拍手と歓声が降り注いだ。日本ハムの剛