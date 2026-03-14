イリュージョニストのプリンセス天功（年齢非公表）が、13日配信のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演。初代引田天功のギャラを明かす場面があった。もともとイリュージョンには興味がなく、アイドルを目指していたというプリンセス天功だが、母と初代引田天功の所属事務所社長がいとこ同士だったため、引田天功事務所に入所。ある日、特番収録前に初代が倒れて入院し、急きょ代役で大脱出ショー