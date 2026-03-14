元乃木坂46で俳優の山下美月、同グループからの卒業を発表した梅澤美波、同グループの井上和が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。同じコレクションでのランウェイだったことにファンから反響が寄せられている。【全身ショット】素敵！シンプルなパンツコーデで登場した山下美月3人は「TGC SPECIAL COLLECTION 2」に登場。山下がトッ