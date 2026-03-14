◇明治安田J1百年構想リーグ第6節G大阪0―2広島（2026年3月14日Eピース）G大阪はイェンス・ヴィッシング監督就任後公式戦10試合目で初めて90分間負けを喫した。超過密日程の影響は避けられず、シュート数は4本―12本と圧倒されて2失点。首位から陥落した。後半41分まで出場したMF倉田秋（37）は「皆の疲れ具合は分かっていた。皆の分までではないですけど“1・5人分”の働きをしないといけないと思っていた。それだけに