7人組アーティストグループ・XGが14日、福井・サンドーム福井で自身2度目のワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』福井公演を開催した。【ライブ写真】圧巻の世界観！！…ファンに感謝を伝えたXG同公演はXGプロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されて以来、初のライブとなった。公演では「GALA」「ROCK THE BOAT」といった楽曲を熱量高く披露。ライブ終盤、MCにてメンバーから会場に