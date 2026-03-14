【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 1−0 川崎フロンターレ（3月14日／メルカリスタジアム）【映像】決勝点→フュージョン・ポーズゴールもさることながら、パフォーマンスも完璧だった。鹿島アントラーズが誇る“最強2トップ”が連携から決勝ゴールを決めた直後、人気アニメの“必殺技”を披露して大きな話題を集めている。3月14日の明治安田J1百年構想リーグ第6節で、鹿島はホームで川崎フロンターレと対戦。試合