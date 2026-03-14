【エルサレム＝福島利之】イランとの交戦が続く中、イスラエル当局がエルサレム旧市街のイスラム教の聖地アルアクサ・モスクへの入場を「安全の確保」を理由に禁止している。信徒たちは近くの路上で礼拝せざるを得ず、信仰心が高まるラマダン（断食月）中の措置に、信徒たちは「戦争を利用して聖地支配を強めている」と憤っている。旧市街は１９６７年の第３次中東戦争以来、イスラエルが占領している。聖地の管理はイスラム教