◇オープン戦ヤクルト０―４オリックス（2026年3月14日神宮）昨季限りで現役引退したヤクルト川端慎吾2軍打撃コーチ（38）が引退試合に出場。試合後には引退セレモニーが行われた。試合前には長男がマウンドに上がり、野球を教えてくれた父親が捕手。川端コーチが打席に立つという“親子三代”の始球式が実現した。息子の投じたボールを見送った川端コーチは「ちょっと、あの…スイングするの忘れちゃってて。“もう大