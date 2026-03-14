3月14日、東洋大学赤羽台キャンパスの HELSPO HUB-3アリーナにて、「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」が行われ、男子は藤枝明誠高校（静岡県）や中部大学第一高校（愛知県）、女子は大阪薫英女学院高校（大阪府）や四日市メリノール学院高校（三重県）などが、翌15日に行われる各トーナメント決勝進出を決めた。 今年度から導入された入替戦には、ブロックリーグを制した男女各8チӦ