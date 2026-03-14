3月15日（現地時間）はアカデミー賞授賞式。ようやく、である。予想記事でこんな始め方もどうかと思うが、今年は全く盛り上がっていない。その理由はいくつかあるが、最も大きいのは授賞式日程が遅すぎること。今年は冬季オリンピックイヤーなので日程調整が入り、3月15日はパンデミック中の2021年、2022年を除くと、2003年の第75回（3月23日開催）以降最も遅い日程。ちなみに『パラサイト 半地下の家族』が作品賞を